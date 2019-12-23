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Espreso.tvСпортЛомаченко назвал имя соперника, с которым желает встретиться после поединка с Лопесом

Ломаченко назвал имя соперника, с которым желает встретиться после поединка с Лопесом


фото: ukrinform.ua
Василий Ломаченко заявил, что после поединка с Теофимо Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира хочет встретиться с Джервонтом Дэвисом

Об этом сообщает LOMA Official TV y youtube.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и фрайнчайзинговий чемпион WВC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко объяснил, почему решился публично заявить о своем желании подраться с Джервонтом Дэвисом после своего поединка с Теофимо Лопесом.

"Я назвал Джервонту Дэвиса, как желаемого соперника, потому что он перешел в мой вес. Когда он был во втором полулегком, а я бился в легком, не мог говорить: "Давайте организуем бой с Дэвисом". Он был на категорию ниже меня, тогда это было некрасиво, не совсем по-честному. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях ", - сказал Ломаченко.

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