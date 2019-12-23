Ломаченко назвал имя соперника, с которым желает встретиться после поединка с Лопесом
Об этом сообщает LOMA Official TV y youtube.
Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и фрайнчайзинговий чемпион WВC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко объяснил, почему решился публично заявить о своем желании подраться с Джервонтом Дэвисом после своего поединка с Теофимо Лопесом.
"Я назвал Джервонту Дэвиса, как желаемого соперника, потому что он перешел в мой вес. Когда он был во втором полулегком, а я бился в легком, не мог говорить: "Давайте организуем бой с Дэвисом". Он был на категорию ниже меня, тогда это было некрасиво, не совсем по-честному. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях ", - сказал Ломаченко.
- 17 декабря стало известно, что известный тренер Роберт Гарсия считает, что американец Теофимо Лопес имеет шансы победить Василия Ломаченко.
- 16 декабря стало известно, что тренер и отец боксера Теофима Лопеса, Теофимо Лопес-старший считает, что его сын без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
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