Грозный может стать новым тренером "Шахтера"
23 декабря, 2019, 12:25
Украинский специалист Вячеслав Грозный может стать новым тренером карагандинского "Шахтера"
Об этом сообщает sport.ua.
Карагндинський "Шахтер", выступающий в чемпионате Казахстана, находится в поисках нового тренера. Среди претендентов на пост является украинский специалист Вячеслав Грозный.
Последним местом работы 63-летнего тренера был украинский "Арсенал-Киев". В свое время Грозный уже работал в Казахстане с "Тоболом" (2011-2012 годы) и "Иртыш" (2017).
В чемпионате Казахстана 2019-го года карагагандинський "Шахтер" занял девятое место (из 12 команд).
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