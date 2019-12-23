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Espreso.tvСпортГрозный может стать новым тренером "Шахтера"

Грозный может стать новым тренером "Шахтера"


фото: arsenal-kyiv.com
Украинский специалист Вячеслав Грозный может стать новым тренером карагандинского "Шахтера"

Об этом сообщает sport.ua.

Карагндинський "Шахтер", выступающий в чемпионате Казахстана, находится в поисках нового тренера. Среди претендентов на пост является украинский специалист Вячеслав Грозный.

Последним местом работы 63-летнего тренера был украинский "Арсенал-Киев". В свое время Грозный уже работал в Казахстане с "Тоболом" (2011-2012 годы) и "Иртыш" (2017).

В чемпионате Казахстана 2019-го года карагагандинський "Шахтер" занял девятое место (из 12 команд).

 

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