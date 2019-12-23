Экс-руководству "Дельта Банка" объявили подозрения о хищении почти 4,5 млрд грн

23 декабря, 2019, 22:59

Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня, 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО" Дельта Банк ", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО" Дельта Банк "и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" в такой противоправной деятельности.