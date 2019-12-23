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Espreso.tvМирДжонсон считает невозможной перезагрузку отношений с Россией

Джонсон считает невозможной перезагрузку отношений с Россией


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает невозможной перезагрузку отношений с Российской Федерацией

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос издания The Spectator .

По его словам, многие политики считали, что Великобритания и Россия смогут "перезагрузить" политические отношения.

"Я действительно считал, что, думаю, и многие другие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, что мы можем начать все сначала с Россией. Что это большая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень грустно, что я был неправ ", - заявил Джонсон.

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