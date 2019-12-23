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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: боевики трижды обстреляли украинские позиции

День на Донбассе: боевики трижды обстреляли украинские позиции

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем; неподалеку Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала 23 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4100 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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