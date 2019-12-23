Дело Шеремета: суд не приобщил материалы экспертизы о корпусе мины Антоненко

23 декабря, 2019, 16:44

Киевский апелляционный суд отказался приобщить к материалам дела экспертизу корпуса мины, которую подозреваемый Андрей Антоненко якобы просил изъять из дома перед обыском

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представитель прокуратуры на заседании пояснил, что это именно корпус мины, которой взорвали авто Шеремета. Согласно заключению экспертизы, это не является взрывным устройством, потому что из него вынута утварь.

В дальнейшем следствие будет назначать экспертизы, есть ли на этом корпусе следы взрывчатки.

Адвокаты возражали против привлечения выводов экспертизы, поскольку она датирована 21 декабря, то есть уже после объявления постановления Печерского районного суда об аресте Антоненко.

Представитель Сил специальных операций Алексей Никифоров сказал, что мина деактивирована, ее фотографировали и выкладывали в соцсети. А также добавил, что на этой мине могут быть его отпечатки.