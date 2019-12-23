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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд не приобщил материалы экспертизы о корпусе мины Антоненко

Дело Шеремета: суд не приобщил материалы экспертизы о корпусе мины Антоненко


фото: reuters
Киевский апелляционный суд отказался приобщить к материалам дела экспертизу корпуса мины, которую подозреваемый Андрей Антоненко якобы просил изъять из дома перед обыском

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Представитель прокуратуры на заседании пояснил, что это именно корпус мины, которой взорвали авто Шеремета. Согласно заключению экспертизы, это не является взрывным устройством, потому что из него вынута утварь.

В дальнейшем следствие будет назначать экспертизы, есть ли на этом корпусе следы взрывчатки.

Адвокаты возражали против привлечения выводов экспертизы, поскольку она датирована 21 декабря, то есть уже после объявления постановления Печерского районного суда об аресте Антоненко.

Представитель Сил специальных операций Алексей Никифоров сказал, что мина деактивирована, ее фотографировали и выкладывали в соцсети. А также добавил, что на этой мине могут быть его отпечатки.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко оставили под стражей.

 

 

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