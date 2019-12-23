Дело Шеремета: экспертиза подтвердила аналогичность вещества, которое нашли в мине Антоненко

23 декабря, 2019, 15:33

В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

"В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета ", - говорится в сообщении.

Эксперты выяснили, что изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50.

"Корпус изъятой МОН-50 изготовлен в 1987 году на заводе "Дунарит" (партия 36) в городе Русе (Болгария). Данный корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на "Самарском заводе взрывчатых веществ" в 1987 году (партия изготовления корпуса 40) ", - отмечается в сообщении.

Также эксперты обнаружили на корпусе и внутри исследуемого предмета смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность.

Сейчас Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины. Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.