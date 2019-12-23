Белый дом заморозил помощь Украине через 90 мин после разговора Зеленского и Трампа, - СМИ

23 декабря, 2019, 12:54

Соединенные Штаты заморозили помощь Украине всего через 91 минуту после телефонного разговора 25 июля президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и электронные письма, которые обнародовала некоммерческая организация Center for Public Integrity.

В частности, чиновник Белого дома Майк Даффи связался с представителями оборонного ведомства США по поводу приостановки помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Трамп закончил разговор с Зеленским.

В письме Даффи просит, чтобы министерство обороны "приостановить" оказания помощи в соответствии с планами администрации пересмотреть помощь Украине.

"На основании указаний, которые я получил в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая инициативу по оборонной безопасности Украины, пожалуйста, воздержитесь от любых дальнейших ассигнований Министерства обороны к оказанию инструкций в рамках этого процесса ...

Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания ", - говорится в письме.