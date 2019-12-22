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Espreso.tvОбществоЗеленского привели к власти, чтобы он повторил путь Лукашенко в Беларуси, - Бессмертный

Зеленского привели к власти, чтобы он повторил путь Лукашенко в Беларуси, - Бессмертный

Политический стиль, а также способ действий и мышления действующего президента Владимира Зеленского уже напоминает правление Александра Лукашенко в Республике Беларусь. Это сделано намеренно и будет иметь точно такие же последствия

Об этом заявил украинский политик и дипломат, украинский посол в Минске в 2010-2011 годах Роман Бессмертный в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла вечером 21 декабря 2019 года.

"На самом деле, Зеленского, как личность и приводили к власти для того, чтобы манипулировать им и где-то вести его дорогой, такой, как ведут Лукашенко. Это же не случайно сначала провели социологический опрос, что украинцы на первое место ставят Лукашенко с точки зрения его функции как президента. И вот эта тактика - сначала сесть за стол переговоров с Зеленским (Путин с Зеленским - ред.), который не понимает сути вопросов, загнать его в угол, дальше дискредитировать его через идеи и формирования неспособности дать ответ на вопрос земли, войны и мира , столицы и т.д . ", - отметил он.

При этом, как пояснил Бессмертный, громкие политические убийства и скандалы вокруг них также усиливать зависимость Зеленского от Москвы, как это уже не раз было в случае с Лукашенко.

"Потом очевидно, что надо ожидать, что произойдет то, что произошло с главой ЦИК Беларуси Гончаром и с министром внутренних дел Захаренко (похищены и казнены - ред.). Я очень боюсь этих вещей, потому что вот это все очень напоминает нынешнюю ситуацию вокруг убийства Шеремета. Вот здесь надо искать вещи, которые Кремль будет разыгрывать через свои КГБшные схемы и через агентуру свою КГБшную, которая находится в Украине ", - заявил гость студии.

"Я всегда отрицательно относился к Лукашенко ... Лукашенко, такой как Лукашенко, но его руками Кремль делает свою работу. Я очень опасаюсь того, что Кремль руками Зеленского будет делать то, что Кремль делает руками Лукашенко в Беларуси", - подчеркнул политик.

 

 

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