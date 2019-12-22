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Espreso.tvМирВпервые за 200 лет в Нотр-Даме не пройдет рождественская месса

Впервые за 200 лет в Нотр-Даме не пройдет рождественская месса


фото: AFP
В пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не будут служить рождественскую мессу

Об этом со ссылкой на BBC сообщает Укринформ.

В соборе Нотр-Дам в Париже не проойдет рождественская служба впервые за более чем 200 лет, так как в здании продолжаются ремонтные работы после апрельского пожара.

По словам чиновников, рождественская месса все же состоится, однако в соседнем соборе Сен-Жермен-л'Оссеруа.

В Нотр-Даме рождественская служба не проходила только во время французской революции.

  • Напомним, пожар в соборе произошел 15 апреля, его удалось потушить только через 15 часов. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.
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