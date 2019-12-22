Впервые за 200 лет в Нотр-Даме не пройдет рождественская месса

22 декабря, 2019, 16:55

В пострадавшем от пожара соборе Парижской Богоматери впервые за 200 лет не будут служить рождественскую мессу

Об этом со ссылкой на BBC сообщает Укринформ.

В соборе Нотр-Дам в Париже не проойдет рождественская служба впервые за более чем 200 лет, так как в здании продолжаются ремонтные работы после апрельского пожара.

По словам чиновников, рождественская месса все же состоится, однако в соседнем соборе Сен-Жермен-л'Оссеруа.

В Нотр-Даме рождественская служба не проходила только во время французской революции.