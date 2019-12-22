Во Франции умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро
22 декабря, 2019, 22:10
Во Франции на 87-м году жизни скончался знаменитый кутюрье Эммануэль Унгаро
Об этом сообщает France info.
Унгаро умер в Париже. Члены его семьи отметили, что в последние два года состояние его здоровья ухудшилось.
Унгаро родился в 1933 году в Экс-ан-Провансе в семье итальянских иммигрантов. Он рано начал интересоваться миром моды. Работал на фирму Balenciaga, а в итоге основал собственный дом моды - Ungaro. Считается, что наиболее успешный период для Унгаро - 1980-е годы, когда его модный дом входил в пятерку крупнейших подобных компаний Франции.
В дальнейшем Унгаро продал свой модный дом и перестал работать кутюрье.
- Напомним, 8 ноября на 68-м году жизни скончался дизайнер дома моды Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон.
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