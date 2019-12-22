Во Франции умер знаменитый модельер Эммануэль Унгаро

22 декабря, 2019, 22:10

Во Франции на 87-м году жизни скончался знаменитый кутюрье Эммануэль Унгаро

Об этом сообщает France info.

Унгаро умер в Париже. Члены его семьи отметили, что в последние два года состояние его здоровья ухудшилось.

Унгаро родился в 1933 году в Экс-ан-Провансе в семье итальянских иммигрантов. Он рано начал интересоваться миром моды. Работал на фирму Balenciaga, а в итоге основал собственный дом моды - Ungaro. Считается, что наиболее успешный период для Унгаро - 1980-е годы, когда его модный дом входил в пятерку крупнейших подобных компаний Франции.

В дальнейшем Унгаро продал свой модный дом и перестал работать кутюрье.