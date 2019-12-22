В Житомире установят "одетую" в вышиванку Эйфелеву башню

22 декабря, 2019, 12:53

Предприниматель из Житомирщины сделал копию Эйфелевой башни высотой около 30 м

Ее установят на территории государственного университета "Житомирская политехника". Стоимость строительных работ оценивается в 618 тыс. грн, передает Еспресо.TV со ссылкой на Главком .

Сейчас конструкция находится в селе Искорость Житомирской области.

Кроме того, рядом появятся гравюры в виде карт Европы в зеркальном отражении с указаниями расстоянии от Житомира до всех европейских столиц. Также на сооружении обустроят светодиодную подсветку с нанесением цветов флагов европейских стран, каждый из которых должен светиться отдельно (всего их должно быть около 30).

На прилегающей территории возле конструкции установят 15 скамеек, которые полакують в цвета флагов европейских стран; обустроят ограждение в стиле вышиванки и примут территорию под видеонаблюдение.