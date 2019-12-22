В Украине прошло голосование на местных выборах в 86-ти ОТГ
22 декабря, 2019, 21:19
В Украине завершилось голосование на местных выборах в 86-ти объединенных территориальных громадах
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
В течение дня явка избирателей колебалась от 4,4% до 54%
Голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов длилось 22 декабря с 8:00 до 20:00.
В Центральную избирательную комиссию уже поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12 и 15 часов.
23 декабря, ЦИК продолжит информирование по явке избирателей на этих выборах. В частности, планируется предоставить соответствующую информацию по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года, то есть на момент окончания голосования.
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