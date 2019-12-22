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Espreso.tvОбществоВ Украине прошло голосование на местных выборах в 86-ти ОТГ

В Украине прошло голосование на местных выборах в 86-ти ОТГ


фото: ukrinform.ua
В Украине завершилось голосование на местных выборах в 86-ти объединенных территориальных громадах

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

В течение дня явка избирателей колебалась от 4,4% до 54%

Голосование на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов длилось 22 декабря с 8:00 до 20:00.

В Центральную избирательную комиссию уже поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12 и 15 часов.

23 декабря, ЦИК продолжит информирование по явке избирателей на этих выборах. В частности, планируется предоставить соответствующую информацию по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года, то есть на момент окончания голосования.

 

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