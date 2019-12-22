В столице Башкортостана горит завод "Нефтехим"
22 декабря, 2019, 13:50
В ночь на 22 декабря 2019 года в Уфе (Республика Башкортостан, Россия) вспыхнул пожар на опытном заводе "Нефтехим"
Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает Еспресо.TV.
Речь идет о горении в 3-этажном кирпичном производственном здании на улице Инициативная.
По предварительной информации, горит легковоспламеняющаяся жидкость.
Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. метров.
Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
По данным российского МЧС, к тушению привлечены 75 человек и 21 единица техники, в том числе пожарный поезд.
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