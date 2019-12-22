В России придумали новое препятствие для обмена пленными до конца 2019 года

22 декабря, 2019, 17:56

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возникновении новых препятствий в процессе обмена с Украиной удерживаемыми лицами

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Лаврова, не все лица в списках "процессуально очищены", поэтому следует вести речь об обмене "всех установленных на всех установленных".

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой ", - сказал Лавров.