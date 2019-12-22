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Espreso.tvВойна с РФВ России придумали новое препятствие для обмена пленными до конца 2019 года

В России придумали новое препятствие для обмена пленными до конца 2019 года


фото: slovoidilo.ua
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возникновении новых препятствий в процессе обмена с Украиной удерживаемыми лицами

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Лаврова, не все лица в списках "процессуально очищены", поэтому следует вести речь об обмене "всех установленных на всех установленных".

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой ", - сказал Лавров.

  • Напомним, 9 декабря Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
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