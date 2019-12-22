В Хорватии состоялся 1-й тур президентских выборов: результаты экзит-полов

22 декабря, 2019, 22:47

Во второй тур президентских выборов в Хорватии выходят действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович и бывший премьер-министр Зоран Миланович

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов телеканалов Nova TV и RTL, сообщает "Радио Свобода" .

По их подсчетам, социал-демократ Миланович получил 29,6%, Грабар-Китарович - 26,38%, а представитель правоцентристской правящей коалиции Мирослав Скоро 24,1%.

Всего в первом туре выборов президента Хорватии приняли участие 11 кандидатов. Второй тур должен состояться 5 января.

Грабар-Китарович возглавляет страну с 2015 года. Ее поддерживает правоцентристская партия "Хорватский демократический союз", которая была правящей в Хорватии большую часть времени с момента обретения независимости в 1991 году.

Основными темами в предвыборной кампании, которая официально длилась всего две недели, были экономика, борьба с коррупцией и отношения с теми странами региона, которые не являются членами Евросоюза.