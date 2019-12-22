В Хорватии состоялся 1-й тур президентских выборов: результаты экзит-полов
Об этом свидетельствуют данные экзит-полов телеканалов Nova TV и RTL, сообщает "Радио Свобода" .
По их подсчетам, социал-демократ Миланович получил 29,6%, Грабар-Китарович - 26,38%, а представитель правоцентристской правящей коалиции Мирослав Скоро 24,1%.
Всего в первом туре выборов президента Хорватии приняли участие 11 кандидатов. Второй тур должен состояться 5 января.
Грабар-Китарович возглавляет страну с 2015 года. Ее поддерживает правоцентристская партия "Хорватский демократический союз", которая была правящей в Хорватии большую часть времени с момента обретения независимости в 1991 году.
Основными темами в предвыборной кампании, которая официально длилась всего две недели, были экономика, борьба с коррупцией и отношения с теми странами региона, которые не являются членами Евросоюза.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция