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Espreso.tvОбществоВ этот день началась советская оккупация Харькова

В этот день началась советская оккупация Харькова

иллюстративное
В ночь с 21 на 22 декабря 1917 года в Харьков из Москвы прибыли боевики московской коммуны во главе с Рудольфом Сиверсом и Николаем Ховриным. У них было больше 1000 штыков, около 100 сабель при 14 пулеметах, 6 орудиях, 3 броненосцах, 9 мотоциклах и 14 велосипедах. Так началась агрессия Москвы

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на проект Ukrainian Military Honour.

Командующим войск, действовавших в этом направлении, был назначен Владимир Антонов-Овсеенко и формально они должны были действовать против донских казачьих, белогвардейских формирований и "их пособников". Хотя УНР в приказе Ленина не упоминалась, но на основании его ультиматума от 17 декабря и ответа на него Центральной Рады было ясно, что под "пособниками" имелась в виду именно УНР.

Подтверждение этому не заставило себя ждать. В ночь с 22 на 23 декабря банда Сиверса окружила казармы 29-го броневого отделения, формально принадлежавшего войскам УНР, и потребовала сдачи им оружия. 2-й Украинский и Чигиринский полки войск УНР не оказали никакой поддержки броневому отделению, которое обратилось к ним за помощью. Поэтому отделение сложило оружие и 4 броневика, находившихся на его вооружении, достались врагу.

Между тем 21 декабря в Харьков из Киева прибыли 124 делегата-коммуниста, которые перед этим приняли участие в работе Всеукраинского Съезда Советов. Они покинули его в знак протеста против решений в поддержку действий Центральной Рады против московской коммуны и предложили Харьковско-Криворожской коммунистической организации, возглавляемой Федором Сергеевым (Артёмом) сотрудничество против УНР, но тот и слушать не хотел, потому что не считал Харьковско-Криворожский регион частью Украины и создавал свою "Донецко-Криворожскую республику". Киевской делегации было предложено поселиться в камерах местной тюрьмы, а 22 декабря в Харькове начал работу съезд коммунистов харьковского и донецкого регионов.

Однако в Москве было решено использовать Харьковско-Донецкий регион для прикрытия своей агрессии против УНР, чтобы в открытую не выступать против "права наций на самоопределение", признание которого Ленин на словах декларировал.

Поэтому 24 декабря коммунистический съезд в Харькове уже продолжался как "всеукраинский" и был провозглашен "1-м всеукраинским съездом советов". А уже 25 декабря он провозгласил УНР "советскую". Теперь агрессию Москвы против УНР можно было представлять как внутренний конфликт в самой Украине.

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