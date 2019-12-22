В этот день началась советская оккупация Харькова
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на проект Ukrainian Military Honour.
Командующим войск, действовавших в этом направлении, был назначен Владимир Антонов-Овсеенко и формально они должны были действовать против донских казачьих, белогвардейских формирований и "их пособников". Хотя УНР в приказе Ленина не упоминалась, но на основании его ультиматума от 17 декабря и ответа на него Центральной Рады было ясно, что под "пособниками" имелась в виду именно УНР.
Подтверждение этому не заставило себя ждать. В ночь с 22 на 23 декабря банда Сиверса окружила казармы 29-го броневого отделения, формально принадлежавшего войскам УНР, и потребовала сдачи им оружия. 2-й Украинский и Чигиринский полки войск УНР не оказали никакой поддержки броневому отделению, которое обратилось к ним за помощью. Поэтому отделение сложило оружие и 4 броневика, находившихся на его вооружении, достались врагу.
Между тем 21 декабря в Харьков из Киева прибыли 124 делегата-коммуниста, которые перед этим приняли участие в работе Всеукраинского Съезда Советов. Они покинули его в знак протеста против решений в поддержку действий Центральной Рады против московской коммуны и предложили Харьковско-Криворожской коммунистической организации, возглавляемой Федором Сергеевым (Артёмом) сотрудничество против УНР, но тот и слушать не хотел, потому что не считал Харьковско-Криворожский регион частью Украины и создавал свою "Донецко-Криворожскую республику". Киевской делегации было предложено поселиться в камерах местной тюрьмы, а 22 декабря в Харькове начал работу съезд коммунистов харьковского и донецкого регионов.
Однако в Москве было решено использовать Харьковско-Донецкий регион для прикрытия своей агрессии против УНР, чтобы в открытую не выступать против "права наций на самоопределение", признание которого Ленин на словах декларировал.
Поэтому 24 декабря коммунистический съезд в Харькове уже продолжался как "всеукраинский" и был провозглашен "1-м всеукраинским съездом советов". А уже 25 декабря он провозгласил УНР "советскую". Теперь агрессию Москвы против УНР можно было представлять как внутренний конфликт в самой Украине.
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