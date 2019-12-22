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Espreso.tvОбществоВ центре Киева сегодня ограничат движение транспорта

В центре Киева сегодня ограничат движение транспорта


фото: radiosvoboda.org
В украинской столице с 13:30 до 16:00 перекроют движение транспорта от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме №19 по Владимирской

Причина - проведение новогоднего парада Borjomi New Year Parade. Об этом предупреждает Киевская городская государственная администрация, передает Еспресо.TV.

Кроме того, в течение дня 22 декабря ограничена парковка:

с полуночи до 15 часов - на улице Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко, а также у домов № 19 и № 21/20 на этой улице
с 7 утра до 23:30 - на Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с улицей Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с улицей Терещенковской до пересечения с улицей Владимирской).

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