В 2020 году состоятся досрочные выборы президента РФ, - Зюганов
22 декабря, 2019, 14:56
Лидер разрешенной Кремлем Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов считает, что в 2020 году могут пройти досрочные выборы президента России
С таким заявлением он выступил в субботу, 21 декабря 2019 года, на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" (Москва), информирует Еспресо.TV со ссылкой на агентство "Интерфакс".
"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - отметил Зюганов.
При этом он призвал российских левых образовать вокруг возглавляемой им политсилы "правительство народного доверия", чтобы идти с ним на выборы.
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