В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

22 декабря, 2019, 07:38

В Украине в течение 2019 года было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов

Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков.

В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.