В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст
22 декабря, 2019, 07:38
В Украине в течение 2019 года было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов
Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .
"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков.
В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.
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