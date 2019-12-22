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Espreso.tvОбществоВ 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

В 2019 году украинцы женились в 6 раз больше, чем разводились, - Минюст

иллюстративное
фото: 3v1.com.ua
В Украине в течение 2019 года было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов

Об этом передает Министерство юстиции на своей странице в Facebook, передает Еспресо.TV .

"В 2019 году украинцы в шесть раз больше женились, чем разводились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года зарегистрировано более 227 000 браков.

В то же время, по данным Минюста, расстались более 37 000 супружеских пар.

 

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