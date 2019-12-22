 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинские изобретатели научили искусственный интеллект имитировать голос другого человека

Украинские изобретатели научили искусственный интеллект имитировать голос другого человека

Одна из украинских компаний уже два года работает над искусственным интеллектом, способным синтезировать голос любого человека. Не без успеха. У компании уже есть контракт с голливудской студией, которая применяет эту технологию в кино, а видео, которые наглядно демонстрируют новые возможности, собирают сотни тысяч просмотров на Youtube

Подробициз ссылкой на ВВС рассказывает Еспресо.TV.

Работает данная технология следующим образом. Для начала нужны две аудиодорожки: на одной - запись Вашего голоса, на другой - запись актера, слово в слово повторяет произнесенный Вами текст.

На этом этапе программа тренируется: сравнивает обе записи и обнаруживает, чем один голос отличается от другого.

Теперь, когда искусственный интеллект понимает разницу, он способен превращать голос актера в ваш - какой бы текст он не зачитывал.

Чтобы программа сработала эффективно, ей нужно проанализировать крайней мере час записи целевого голоса - того, который надо сымитировать. С высокой вероятностью за это время она услышит достаточное разнообразие слов и звукосочетаний, проанализирует особенности целевого голоса и поймет, как их следует воспроизводить.

Что это за голоса, говорит основатель проекта Александр Сердюк, неважно: низкий голос можно превратить в высокий, мужской в женский, а детский во взрослый.

"На рынке есть два основных подхода к синтезированию голоса. Большинство продуктов работает по принципу text to speech, когда голос генерируется из текста. Мы принципиально от них отличаемся: Respeecher синтезирует нужный голос с голоса другого человека", - объясняет Сердюк.

"Такой подход более эффективен. Когда ты генерируешь голос из текста, твои возможности очень ограничены. Ты не имеешь возможности контролировать эмоциональную окраску голоса и результат получается несколько механическим. У нас эту проблему решает актер, который может подобрать нужные интонации.

Кроме того, инструменты, которые синтезируют голос из текста, иногда нуждаются в до 20 часах записи целевого голоса - именно столько им нужно, чтобы натренировать искусственный интеллект. Нам достаточно часа ", - рассказывает Сердюк.

Выступление «голосом» Обамы. Взято с YouTube-канала проекта

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать