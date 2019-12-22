Украинские изобретатели научили искусственный интеллект имитировать голос другого человека
Подробициз ссылкой на ВВС рассказывает Еспресо.TV.
Работает данная технология следующим образом. Для начала нужны две аудиодорожки: на одной - запись Вашего голоса, на другой - запись актера, слово в слово повторяет произнесенный Вами текст.
На этом этапе программа тренируется: сравнивает обе записи и обнаруживает, чем один голос отличается от другого.
Теперь, когда искусственный интеллект понимает разницу, он способен превращать голос актера в ваш - какой бы текст он не зачитывал.
Чтобы программа сработала эффективно, ей нужно проанализировать крайней мере час записи целевого голоса - того, который надо сымитировать. С высокой вероятностью за это время она услышит достаточное разнообразие слов и звукосочетаний, проанализирует особенности целевого голоса и поймет, как их следует воспроизводить.
Что это за голоса, говорит основатель проекта Александр Сердюк, неважно: низкий голос можно превратить в высокий, мужской в женский, а детский во взрослый.
"На рынке есть два основных подхода к синтезированию голоса. Большинство продуктов работает по принципу text to speech, когда голос генерируется из текста. Мы принципиально от них отличаемся: Respeecher синтезирует нужный голос с голоса другого человека", - объясняет Сердюк.
"Такой подход более эффективен. Когда ты генерируешь голос из текста, твои возможности очень ограничены. Ты не имеешь возможности контролировать эмоциональную окраску голоса и результат получается несколько механическим. У нас эту проблему решает актер, который может подобрать нужные интонации.
Кроме того, инструменты, которые синтезируют голос из текста, иногда нуждаются в до 20 часах записи целевого голоса - именно столько им нужно, чтобы натренировать искусственный интеллект. Нам достаточно часа ", - рассказывает Сердюк.
Выступление «голосом» Обамы. Взято с YouTube-канала проекта
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