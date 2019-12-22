Украина должна продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, - Зеленский поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за рубежом", - отметил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир.
"Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить", - говорится в тексте поздравления.
- Напомним, 12 декабря Украина подписала обновленную редакцию Дорожной карты оборонно-технического сотрудничества в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО.
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