Украина должна продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, - Зеленский поздравил дипломатов с профессиональным праздником

22 декабря, 2019, 19:37

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за рубежом", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что именно благодаря дипломатам Украину поддерживает цивилизованный мир.

"Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс. Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножить", - говорится в тексте поздравления.