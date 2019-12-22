 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в предновогоднюю неделю

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в предновогоднюю неделю


фото: ukrinform.ua
Предновогодняя неделя в Украине начнется дождливой погодой с почти апрельской температурой воздуха

Об этом синоптик Еспресо.TV сообщила в facebook.

"Начало новой, предновогодней недели, отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха. Но не везде", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +7...+13 градусов. Однако на Западе температура снизится до +4...+8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, + 5...+9 градусов.

"Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, то есть, возможны штормовые порывы. Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, учитывая ненадежность биллбордов (и по форме и порой по содержанию)", - предупредила Наталья Диденко.

Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели.

В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и порывистым, до сильного, ветром. А вот температура воздуха прыгнет до +10...+12 градусов.

Похолодание до "минусов" предполагается с 27 декабря.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать