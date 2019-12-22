Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в предновогоднюю неделю

22 декабря, 2019, 22:22

Предновогодняя неделя в Украине начнется дождливой погодой с почти апрельской температурой воздуха

Об этом синоптик Еспресо.TV сообщила в facebook.

"Начало новой, предновогодней недели, отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха. Но не везде", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня +7...+13 градусов. Однако на Западе температура снизится до +4...+8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее, + 5...+9 градусов.

"Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, то есть, возможны штормовые порывы. Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, учитывая ненадежность биллбордов (и по форме и порой по содержанию)", - предупредила Наталья Диденко.

Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На Западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах - мокрый снег и метели.

В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и порывистым, до сильного, ветром. А вот температура воздуха прыгнет до +10...+12 градусов.

Похолодание до "минусов" предполагается с 27 декабря.