Солист Kozak System рассказал, о чем будет их новый альбом

22 декабря, 2019, 18:45

Новый альбом популярной украинской рок-группы Kozak System называться "Закохані злодії" и будет посвящен различным периодам отношений мужчины и женщины. Этот сборник песен будут представлен 29 февраля 2020 года в столичном Октябрьском дворце

Об этом лидер группы Иван Леньо рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая 21 декабря 2019 года вышла на телеканале Еспресо.TV .

"Мы альбом этот назвали символично. Нам очень понравилось название одной песни, которую мы услышали в исполнении молодого музыканта Максима Рубана в одном из киевских клубов. Его песня называлась "Закохані злодії" и нам показалось это название очень интересным", - рассказал певец.

По его словам, все песни нового альбома возглавляемой им команды будут иметь любовную тематику.

"Это разные проявления, различные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Не всегда успешные, где-то трагические, где-то странные. Но, так или иначе, "Закохані злодії" - это очень хороший образ нас как музыкантов, которые будут представлять эти песни", - добавил Леньо.