Солист Kozak System рассказал, о чем будет их новый альбом
Об этом лидер группы Иван Леньо рассказал в эфире еженедельной программы "Досье" с Сергеем Руденко, которая 21 декабря 2019 года вышла на телеканале Еспресо.TV .
"Мы альбом этот назвали символично. Нам очень понравилось название одной песни, которую мы услышали в исполнении молодого музыканта Максима Рубана в одном из киевских клубов. Его песня называлась "Закохані злодії" и нам показалось это название очень интересным", - рассказал певец.
По его словам, все песни нового альбома возглавляемой им команды будут иметь любовную тематику.
"Это разные проявления, различные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Не всегда успешные, где-то трагические, где-то странные. Но, так или иначе, "Закохані злодії" - это очень хороший образ нас как музыкантов, которые будут представлять эти песни", - добавил Леньо.
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