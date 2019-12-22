Штормы унесли 8 жизней в Испании и Португалии

22 декабря, 2019, 09:24

Вследствие второго за неделю шторма, обрушившегося на Испанию и Португалию, количество жертв непогоды выросло до восьми человек

Об этом утром воскресенья, 22 декабря 2019 года, заявили местные чиновники, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Так, в субботу в результате падения фрагментов здания в центре Мадрида погибла гражданка Южной Кореи, сообщил глава МВД столичного региона Энрике Лопез. Также в этот день, по сообщениям местных властей, вблизи городка Уэскар в испанской провинции Гранада погиб мужчина, чья машина упала в реку, а спасательные службы подтвердили смерть 68-летнего голландского подданного, который накануне пропал без вести в провинции Уэльва во время занятия серфингом в непогоду .

Таким образом, общее число жертв штормов, бушующих на юго-западе Европы с ночи на пятницу, возросло до восьми человек. При этом шестеро из них погибли в Испании, а еще двое - в Португалии.