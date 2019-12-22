 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРПЦ запретила священникам интересоваться семейной жизнью во время исповеди

РПЦ запретила священникам интересоваться семейной жизнью во время исповеди

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил в своем обращении к московскому духовенству, что семейная жизнь человека является запретной темой для исповеди

Об этом со ссылкой на московский религиоведческих портал Credo сообщает Еспресо.TV .

"Кто-то, возможно, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужчины и женщины, делом внутренней жизни их союза", - сказал Кирилл.

Он добавил, что "в эту сферу никто не может вмешиваться".

По словам главы РПЦ, "исповедь должна служить исключительно делу примирения человека, который согрешил с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоление конфликтов и чего-то другого".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать