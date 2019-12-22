РПЦ запретила священникам интересоваться семейной жизнью во время исповеди
22 декабря, 2019, 11:48
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил в своем обращении к московскому духовенству, что семейная жизнь человека является запретной темой для исповеди
Об этом со ссылкой на московский религиоведческих портал Credo сообщает Еспресо.TV .
"Кто-то, возможно, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужчины и женщины, делом внутренней жизни их союза", - сказал Кирилл.
Он добавил, что "в эту сферу никто не может вмешиваться".
По словам главы РПЦ, "исповедь должна служить исключительно делу примирения человека, который согрешил с Богом, и недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоление конфликтов и чего-то другого".
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