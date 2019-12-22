"Ты - мужчина моей мечты!". Тина Кароль спела Зеленскому на вечеринке "Слуги народа"
22 декабря, 2019, 14:10
Украинская поп-исполнительница Тина Кароль выступила на новогоднем корпоративе президентской партии "Слуга народа" и во время мероприятия спела лично для Владимира Зеленского
Соответствующее видео обнародовал Обозреватель, передает Еспресо.TV.
На записи видно, что позади певицы висел большой экран, где показывали гостей праздника.
Когда изображение привели прямо на Зеленского, Кароль вернулась к экрану и запела на русском языке:
"Ты - мужчина моей мечты!
Ты - мужчина нашей мечты! ".
В ответ глава государства улыбнулся.
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