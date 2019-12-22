"Мы вернулись в 2013 год, когда Азаров вместе с Арбузовым изобрели суперсхему", - глава Львовского облсовета Ганущин о деятельности Гончарука на посту премьера

22 декабря, 2019, 09:03

Критическую нехватку средств в государственном бюджете премьер Алексей Гончарук решает по "суперсхеме" Азарова-Арбузова образца 2013 года

Об этом заявил глава Львовского областного совета Александр Ганущин в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей на телеканале Еспресо.TV вечером 21 декабря 2019 года.

"Мы вернулись в 2013 год, когда господин Азаров вместе с господином Арбузовым изобрели суперсхему: денег в государственном бюджете нет, поэтому из тех платежей, которое должен выполнять Государственное казначейство, мы будем пускать только те, которые нам надо, а какие не надо - всех в очередь. Именно такое "изобретение", потому что по-другому нельзя назвать это каким-то другими словами, позаимствовал у господина Азарова и господина Арбузова новый большой премьер, "технократ" господин Гончарук, который подписал поручение для органов казначейства - остановить проведение платежей", - отметил глава облсовета.

При этом, по его словам, Гончарук пошел на документальную фиксацию своего решения, чего в свое время избегал Азаров.

"И даже - подчеркиваю, такое даже Азаров не позволял, потому что Азаров был мудрее, он это делал, но не подписывал - и даже (Гончарук распорядился - ред.) не регистрировать платежи и соответствующие бюджетные обязательства", - добавил Ганущин.

На практике, как пояснил руководитель Львовской обларды, это будет иметь очень нежелательные последствия.

"Другими сорвами, строитель выполнил строительные работы в школе в каком-нибудь Верхнем Синевидном. Приходит в отдел образования и говорит: "Я выполнил работу, вот Вам акт выполненных работ. Все подписи стоят. Оплатите мне, пожалуйста, деньги". А ему отдел образования говорит: "Вы знаете, а нам премьер запретил не то, что оплачивать, а даже в банк занести этот акт и эту платежку", - описал ситуацию Ганущин.