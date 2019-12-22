"Лугандон" теперь можно масштабировать ", - глава Львовского облсовета Ганущин о законопроекте Зеленского о местном самоуправлении

22 декабря, 2019, 10:02

Предложенные президентом Владимиром Зеленским как неотложные изменения в Конституцию Украины и законодательство об административно-территориальном устройстве и местном самоуправлении могут обернуться распространением сепаратизма

Об этом заявил глава Львовского областного совета Александр Ганущин в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером 21 декабря 2019 года.

"Самая большая проблема в этих изменениях в Конституцию, которые предлагаются президентом Зеленским как неотложные - кстати, без консультаций с местным самоуправлением, которое является основным реципиентов этих изменений, их бенефициаром и тем, кого касаются эти изменения - это, собственно, худшее, что кроют в себе эти изменения: они в себе скрывают такую маленькую, мягкую, но очень действенную версию "Лугандона" или "Лугандонов" .Так как прописано черным-по-белому в изменениях (предлагаемых - ред.) в Конституцию, что, во-первых, Верховная Рада в любой момент может изменять границы любой области, а хуже, что, во-вторых, просто 226 голосов могут принимать решения о любом административно-правовом статусе или общины, то района (теперь округа), то области ", - отметил политик.

По мнению Ганущина, подобное приведет к крайне нежелательным последствиям.

"То есть "Лугандон" теперь может быть на уровне одного района, двух районов, трех районов, отдельного какого-то там сообщества в Закарпатской области, в Бессарабии и тому подобное. "Лугандон" теперь можно масштабировать. Если раньше мы боялись, чтобы просто не было специального статуса оккупированного Донбасса , то сейчас открывается шлюз. Ящик Пандоры открыт - чтобы Верховная Рада могла принять решение о правовом статусе любой админтеродиници. В том числе, как Вы понимаете, в первую очередь речь идет о ОРДЛО ", - пояснил Ганущин.

Также он считает, что подобные поспешные нововведения являются частью договоренностей Зеленского с Путиным по "подготовке" к местным выборам в ОРДЛО в течение следующих четырех месяцев, достигнутых на недавнем норманнской саммите в Париже.

"Примерно так происходили переговоры по этому вопросу ..." Вы это сделайте ". А Зеленский, наверное, говорил:" Да я это не могу сделать. Вон у меня там митинги, вон у меня там под Офисом президента митингующие "." Ну, тогда, если Вы не можете это сделать напрямую, то сделайте это обтекаемо, чтобы Вы это могли сделать в любой момент ". Я думаю это такой был легкой компромисс и мы сейчас видим последствия того компромиса", - отметил Ганущин.