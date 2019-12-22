Пристайко перечислил преимущества поездок в Россию по загранпаспорту
Об этом со ссылкой на Twitter министра передает Еспресо.TV.
По его мнению, нововведение уменьшит очереди, ускорит контроль и сделает путешествия надежными.
"Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - отметил он.
По словам Пристайко, поездки исключительно по заграничному паспорту в РФ дают дополнительные гарантии.
"Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - подчеркнул министр.
- Напомним, украинцам с 1 марта запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту .
Читайте также
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике