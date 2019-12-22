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Espreso.tvОбществоПристайко перечислил преимущества поездок в Россию по загранпаспорту

Пристайко перечислил преимущества поездок в Россию по загранпаспорту


фото: dmsu.gov.ua
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в воскресенье, 22 декабря 2019 года, прокомментировал изменения в порядке выезда украинцев в РФ, по которым выезд будет возможен только по загранпаспорту

Об этом со ссылкой на Twitter министра передает Еспресо.TV.

По его мнению, нововведение уменьшит очереди, ускорит контроль и сделает путешествия надежными.

"Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - отметил он.

По словам Пристайко, поездки исключительно по заграничному паспорту в РФ дают дополнительные гарантии.

"Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - подчеркнул министр.

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