Православные и греко-католики отмечают зачатие Богородицы святой Анной
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу .
Праздник Зачатия имеет отдельную историю на христианском Востоке и на Западе.
"На Западе праздник Зачатия Богородицы святой Анной прошел большую эволюцию. Празднуя этот праздник, Восток обращает главное внимание на один удивительный факт зачатия от старых и бесплодных родителей, а Запад в этом празднике начал отмечать скорее на примете того зачатия", - говорится в сообщении.
Впоследствии рождается наука о непорочном зачатии Божией Матери, которая учит, что Пречистая Дева Мария с первой минуты своего зачатия была свободна от первородного греха. Наука о непорочном зачатии Божией Матери больше развилась при Папе Пие IX (1846-1878), который своей буллой от 8 декабря 1854 провозгласил непорочное зачатие догматом веры.
Восточные православные церкви не принимают догмата о непорочном зачатии. Украинская греко-католическая Церковь после провозглашения догмата о непорочном зачатии праздник Зачатия Богородицы святой Анной стала называть Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы. Львовский Синод (1891) Богородичных праздников подает праздник Непорочного зачатия праздновать его как способ великих Богородичных праздников с одним днем пред- и семи днями постпразденства.
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