Нокаутированный Усиком боксер отправил российского чемпиона "на пенсию"

22 декабря, 2019, 16:14

Табисо Мчуну из ЮАР, которого нокаутировал украинец Александр Усик победил экс-чемпиона мира россиянина Дениса Лебедева и отправил его "на пенсию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Красноярске (Россия) Мчуну победил Лебедева в бою за титул WBC Silver (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) единогласным решением судей.

Для 40-летнего Лебедева этот бой стал первым после летнего перерыва. После поражения россиянин объявил, что завершает карьеру.

С 2012 до 2017 года Лебедев был чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В целом он провел 36 боев, одержал 33 победы и потерпел три поражения.

Александр Усик встречался с Табисо Мчуну в 2016 году в США и нокаутировал южноафриканца в девятом раунде.