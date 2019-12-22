Нокаутированный Усиком боксер отправил российского чемпиона "на пенсию"
22 декабря, 2019, 16:14
Табисо Мчуну из ЮАР, которого нокаутировал украинец Александр Усик победил экс-чемпиона мира россиянина Дениса Лебедева и отправил его "на пенсию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Красноярске (Россия) Мчуну победил Лебедева в бою за титул WBC Silver (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) единогласным решением судей.
Для 40-летнего Лебедева этот бой стал первым после летнего перерыва. После поражения россиянин объявил, что завершает карьеру.
С 2012 до 2017 года Лебедев был чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В целом он провел 36 боев, одержал 33 победы и потерпел три поражения.
Александр Усик встречался с Табисо Мчуну в 2016 году в США и нокаутировал южноафриканца в девятом раунде.
- Напомним, в мае 2019 года титул чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе, который ранее принадлежал Александру Усику, отдали россиянину Денису Лебедеву.
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