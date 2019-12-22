 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНокаутированный Усиком боксер отправил российского чемпиона "на пенсию"

Нокаутированный Усиком боксер отправил российского чемпиона "на пенсию"


фото: championat.com
Табисо Мчуну из ЮАР, которого нокаутировал украинец Александр Усик победил экс-чемпиона мира россиянина Дениса Лебедева и отправил его "на пенсию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Красноярске (Россия) Мчуну победил Лебедева в бою за титул WBC Silver (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) единогласным решением судей.

Для 40-летнего Лебедева этот бой стал первым после летнего перерыва. После поражения россиянин объявил, что завершает карьеру.

С 2012 до 2017 года Лебедев был чемпионом мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В целом он провел 36 боев, одержал 33 победы и потерпел три поражения.

Александр Усик встречался с Табисо Мчуну в 2016 году в США и нокаутировал южноафриканца в девятом раунде.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

22 декабря, 2019 воскресенье

21 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать