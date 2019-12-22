22 декабря, 2019, 19:56

Президент Ассоциации украинских писателей, известный переводчик Максим Стриха уже второй раз обратился к ректору Национальной музыкальной академии Украины Максиму Тимошенко с призывом способствовать переводу тех, учится там оперной мастерства, на украинский язык исполнения произведений мировой классики, тем более что есть соответствующие замечательные переводы, а не исповедовать в дальнейшем присущий советскому периоду принцип "языка оригинала"

Обращение опубликовано газетой Слово Просвіти, передает Еспресо.TV .

В частности, Стриха ссылается на выписку из протокола заседания кафедры оперного пения НМАУ от 25 октября 2019 года.

"Заведующий кафедрой Дяченко в нем предельно откровенно подчеркнул: "Мы должны четко понять наша задача - подготовить оперного исполнителя, который сможет работать в ведущих театрах мира". Об украинском слушателе, украинских традициях и украинской сцене в выступлении Дьяченко - ни слова. Как следствие, 13 присутствующих на заседании работников кафедры приняли решение: "Утвердить постановки спектаклей в Оперной студии Академии языке их оригинала".

(...) Преподаватели кафедры оперного пения требуют учить студентов петь в опере только на языках оригиналов, защищая своих воспитанников от украинского языка как от опасной заразы. И это уже по-настоящему печально.

Ведь будем реалистами: далеко не все выпускники кафедры попадут в "лучших театры мира". Большинство из них вместо будут ошеломлять неподготовленного украинского слушателя италоязычной арией дона Базилио, франкоязычной "Элегией" Массне и немецкоязычной "Серенадой" Шуберта. Итальянский, возможно, довольно приличный, а вот французский с немецким - почти гарантированно из рук вон плохи. Впрочем, для нашего слушателя это значения иметь не будет - что той, что той он однако не поймет ничего, и поэтому надолго потеряет интерес к классическому вокалу вообще. И его эстетические горизонты в лучшем случае определять "Океан Эльзы" и народные песни, а в худшем - вульгарная российская "попса" ... ", - отмечается в письме на имя ректора Консерватории.

При этом автор зврення отмечает, что НМАУ является государственным вищем, а не частным, и кроме того вуз должен принимать во внимание, что "многие граждане этого государства хотят слушать оперы украинском языке", а также многие украинские вокалистов готовы петь на украинском языке ( " это свидетельствует II конкурс "Мировая классика украинской»).

"Что, наконец, осознавая желание значительной части публики, некоторые оперные театры уже начинают задумываться о переходе в украинськомовности (это уже является составной объявленного ребрендинга Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества, где украиноязычная постановка комической оперы" Viva la mama! ". Доницетти является одной из самых успешных музыкальных событий столицы последнего времени)", - добавляет Стриха.