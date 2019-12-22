На Кубе впервые за 30 лет назначен премьер-министр

22 декабря, 2019, 11:06

Парламент Кубы утвердил Мануэля Марреро Круса на посту премьер-министра страны

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Тогда на территории этого островного государства велось активное строительство гостиниц, увеличился туристический поток.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году вследствие принятия новой конституции, пост премьера отменили, а Кастро возглавил Совет министров и Государственный совет Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума приняли новую конституцию Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.

В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрал на пост президента страны Мигеля Диаса-Канело.