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Espreso.tvМирНа Кубе впервые за 30 лет назначен премьер-министр

На Кубе впервые за 30 лет назначен премьер-министр


фото: unsplash.com
Парламент Кубы утвердил Мануэля Марреро Круса на посту премьер-министра страны

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Тогда на территории этого островного государства велось активное строительство гостиниц, увеличился туристический поток.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году вследствие принятия новой конституции, пост премьера отменили, а Кастро возглавил Совет министров и Государственный совет Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума приняли новую конституцию Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.

В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрал на пост президента страны Мигеля Диаса-Канело.

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