На Кубе впервые за 30 лет назначен премьер-министр
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. Тогда на территории этого островного государства велось активное строительство гостиниц, увеличился туристический поток.
В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. В 1976 году вследствие принятия новой конституции, пост премьера отменили, а Кастро возглавил Совет министров и Государственный совет Кубы.
В феврале 2019 года в результате референдума приняли новую конституцию Кубы, которая, в частности, вводит должности президента и премьер-министра.
В октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрал на пост президента страны Мигеля Диаса-Канело.
Читайте также
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
Читайте также
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского