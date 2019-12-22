МЮ опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Англии
22 декабря, 2019, 18:17
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях аутсайдеру премьер-лиги "Уотфорду"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Уотфорд" вышел вперед на 50-й минуте, благодаря голу Исмаиллы Сарра. Через 4 минуты Трой Дини реализовал пенальти и установил окончательный результат матча.
МЮ проиграл "Уотфорд" 0:2 и с 25 очками занимает в турнирной таблице восьмое место. "Уотфорд" имеет 12 пунктов и идет в чемпионате Англии на последней позиции.
Чемпионат Англии
18-й тур
22 декабря
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 2:0
Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (пен.)
- Напомним, 21 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил на своем поле "Лестер".
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