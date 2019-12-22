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Espreso.tvСпортМЮ опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Англии

МЮ опозорился в матче с аутсайдером чемпионата Англии


фото: REUTERS
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях аутсайдеру премьер-лиги "Уотфорду"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Уотфорд" вышел вперед на 50-й минуте, благодаря голу Исмаиллы Сарра. Через 4 минуты Трой Дини реализовал пенальти и установил окончательный результат матча.

МЮ проиграл "Уотфорд" 0:2 и с 25 очками занимает в турнирной таблице восьмое место. "Уотфорд" имеет 12 пунктов и идет в чемпионате Англии на последней позиции.

Чемпионат Англии

18-й тур

22 декабря

"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Сарр, 50, Дини, 54 (пен.)

 

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