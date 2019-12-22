Кремль готовит ответ США на санкции по "Северному потоку-2"

22 декабря, 2019, 15:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал ответить США на санкции, по газопроводу "Северный поток-2"

Об этом Лавров заявил в эфире российского "Первого канала, сообщает "Радио Свобода".

"На санкции мы ответим, но так, чтобы самим себе не навредить. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - пообещал Лавров.

Глава российского МИД также выразил удивление позицией конгрессменов, большинство из которых он знает лично.

"Большинство из этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал или заочно, или напрямую. Я никогда не думал, что политики могут прийти к таким решениям, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - сказал Лавров .

Впрочем, он не уточнил, к каким именно санкционным ограничениям прибегнет Россия.