Кремль готовит ответ США на санкции по "Северному потоку-2"
Об этом Лавров заявил в эфире российского "Первого канала, сообщает "Радио Свобода".
"На санкции мы ответим, но так, чтобы самим себе не навредить. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", - пообещал Лавров.
Глава российского МИД также выразил удивление позицией конгрессменов, большинство из которых он знает лично.
"Большинство из этих конгрессменов, членов Палаты представителей, сенаторов, прежде всего от Демократической партии, я знал или заочно, или напрямую. Я никогда не думал, что политики могут прийти к таким решениям, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", - сказал Лавров .
Впрочем, он не уточнил, к каким именно санкционным ограничениям прибегнет Россия.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Прес-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела.
- МИД России обнародовал заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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