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Espreso.tvОбществоКак и столетие назад, мы входим в тяжелые 20-е годы, - Портников

Как и столетие назад, мы входим в тяжелые 20-е годы, - Портников

В Украине повторяются события столетней давности, когда так же приходилось бороться за собственную свободу и защищать независимость

Об этом заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб", которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером 21 декабря 2019.

 

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