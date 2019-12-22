Как и столетие назад, мы входим в тяжелые 20-е годы, - Портников
22 декабря, 2019, 12:02
В Украине повторяются события столетней давности, когда так же приходилось бороться за собственную свободу и защищать независимость
Об этом заявил известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб", которая вышла на телеканале Еспресо.TV вечером 21 декабря 2019.
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