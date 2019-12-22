Единственная дочь Кузьмы "Скрябина" вышла замуж

22 декабря, 2019, 10:15

Мария-Барбара Кузьменко, дочь трагически погибшего в автокатастрофе известного музыканта Андрея Кузьменко ("Скрябина"), вышла замуж

Первым соответствующую фотографию обнародовал на своей странице певец Dzidzio, передает Еспресо.TV .

"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора!

Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью ", - прокомментировал Dzidzio.

Избранником Марии-Барбары стал молодой человек по имени Виктор.

Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете.

Также об этом в Instagram сообщила телеведущая Екатерина Осадчая, которая тоже сфотографировалась с этой парой.