Единственная дочь Кузьмы "Скрябина" вышла замуж
22 декабря, 2019, 10:15
Мария-Барбара Кузьменко, дочь трагически погибшего в автокатастрофе известного музыканта Андрея Кузьменко ("Скрябина"), вышла замуж
Первым соответствующую фотографию обнародовал на своей странице певец Dzidzio, передает Еспресо.TV .
"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора!
Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью ", - прокомментировал Dzidzio.
Избранником Марии-Барбары стал молодой человек по имени Виктор.
Он, как и дочь Кузьмы, учится в киевском медицинском университете.
Также об этом в Instagram сообщила телеведущая Екатерина Осадчая, которая тоже сфотографировалась с этой парой.
- Напомним, в Украине в 2019 году было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.
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