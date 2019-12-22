Дыры в защите и дерзость: Ломаченко указал на слабые и сильные стороны Лопеса

22 декабря, 2019, 20:11

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о слабых и сильных качества американца Теофимо Лопеса, который будет его соперником в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом Ломаченко рассказал на своем канале в YouTube.

По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василия Ломаченко, он увидел Теофимо Лопеса в бою против ганца Ричарда Комми за титул IBF (Международной боксерской федерации) немало недостатков.

"У Лопеса есть недостатки в защите, он успел пропустить очень много ударов от Комми за первый раунд. Он не смог отмерить свою дистанцию. Во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми заканчивая поединок. Если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в ходе этого поединка ", - убежден Ломаченко.

В то же время украинец отметил, что Лопес, несмотря на 22-летний возраст, очень уверен в себе.

"Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Бой с Лопесом создан, чтобы его продать. Я тоже могу пропустить такой лаки-панч, с Линаресом такое уже было. Хотя Лопесу и 22 года, но говорит он на все 30- 40. Очень уверен в себе ", - констатировал Ломаченко.