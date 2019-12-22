Дыры в защите и дерзость: Ломаченко указал на слабые и сильные стороны Лопеса
Об этом Ломаченко рассказал на своем канале в YouTube.
По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василия Ломаченко, он увидел Теофимо Лопеса в бою против ганца Ричарда Комми за титул IBF (Международной боксерской федерации) немало недостатков.
"У Лопеса есть недостатки в защите, он успел пропустить очень много ударов от Комми за первый раунд. Он не смог отмерить свою дистанцию. Во втором раунде он каким-то чудом попал в Комми заканчивая поединок. Если бы не этот счастливый удар, то можно было бы увидеть много интересного в ходе этого поединка ", - убежден Ломаченко.
В то же время украинец отметил, что Лопес, несмотря на 22-летний возраст, очень уверен в себе.
"Я рассчитывал, что соперником будет Комми, но тем лучше. Бой с Лопесом создан, чтобы его продать. Я тоже могу пропустить такой лаки-панч, с Линаресом такое уже было. Хотя Лопесу и 22 года, но говорит он на все 30- 40. Очень уверен в себе ", - констатировал Ломаченко.
- Напомним, 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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