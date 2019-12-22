Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Автором первого гола стал бразильский вингер "Челси" Виллиан, отправил мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи полузащитника Ковачич. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество "Челси", реализовав пенальти.
На 62-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален футболист "Тоттенхэма" Сон Хин Мин.
"Челси" победил команду Жозе Моуринью 2: 0, набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. "Тоттенхэм" имеет 26 пунктов и идет седьмым.
31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
Чемпионат Англии
18-й тур
22 декабря
"Тоттенхэм" - "Челси" 0: 2
Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен.)
Удаление: Сон Хин Мин, 62 ( "Тоттенхэм")
- Напомним, 21 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил на своем поле "Лестер".
- 22 декабря "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях аутсайдеру премьер-лиги "Уотфорд".
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