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Espreso.tvСпортДубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"

Дубль Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"


фото: REUTERS
Дубль бывшего футболиста "Шахтера" Виллиана принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом" в 18-м туре чемпионата Англии

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Автором первого гола стал бразильский вингер "Челси" Виллиан, отправил мяч в ворота соперника на 12-й минуте после передачи полузащитника Ковачич. Перед свистком на перерыв Виллиан увеличил преимущество "Челси", реализовав пенальти.

На 62-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален футболист "Тоттенхэма" Сон Хин Мин.

"Челси" победил команду Жозе Моуринью 2: 0, набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. "Тоттенхэм" имеет 26 пунктов и идет седьмым.

31-летний Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

Чемпионат Англии

18-й тур

22 декабря

"Тоттенхэм" - "Челси" 0: 2

Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пен.)

Удаление: Сон Хин Мин, 62 ( "Тоттенхэм")

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