Добровольцы, которые остались в Золотом-4, отремонтировали детский сад и проводят праздники для детей
Об этом сообщается на странице иницативы Последний блокпост в Telegram, передает Еспресо.TV.
К примеру, 19 декабря 2019 года, ими была проведена встреча с 11-м классом Золотовской гимназии.
"На этот раз мы пригласили военного, который сейчас проходит службу в Золотом. Общались на разные актуальные темы, о личном развитии и будущем, о государственность. Завершили теплую встречу музыкой в исполнении нашего гостя", - рассказывают волонтеры.
Кроме того, с их участием впервые за последние несколько лет в поселке организовали праздник ко Дню святого Николая, с торжественным открытием елки.
Также по приглашению администрации патриотическая молодежь приехала на праздник ко Дню святого Николая в садик.
"Маленькие застенчивые актеры пели, рассказывали стихи и играли в игры. Ну, а мы в свою очередь передали поздравления от Николая в виде сладких подарков. Кстати, праздник проходил в комнате, в которой совсем недавно мы сделали ремонт", - говорится в сообщении.
А 21 декабря добровольцы были приглашены на спектакль ко Дню святого Николая в общеобразовательную школу Золотого-4.
К тому же, как и раньше, ребята распределяют среди местного населения гуманитарную помощь, которая поступает из разных уголков Украины.
Напомним, 21 декабря Золотое-4 вновь оказалось под минометными обстрелами. Повреждены несколько частных жилых домов людей.
- Золотое-4 находится в зоне "разведения".
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