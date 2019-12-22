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Espreso.tvОбществоДобровольцы, которые остались в Золотом-4, отремонтировали детский сад и проводят праздники для детей

Добровольцы, которые остались в Золотом-4, отремонтировали детский сад и проводят праздники для детей

Участники боевых действий с Россией на Донбассе и представители общественности, которые отказались покидать поселок Золотое-4 Луганской области, сейчас посвящают свое время детям

Об этом сообщается на странице иницативы Последний блокпост в Telegram, передает Еспресо.TV.

К примеру, 19 декабря 2019 года, ими была проведена встреча с 11-м классом Золотовской гимназии.

"На этот раз мы пригласили военного, который сейчас проходит службу в Золотом. Общались на разные актуальные темы, о личном развитии и будущем, о государственность. Завершили теплую встречу музыкой в исполнении нашего гостя", - рассказывают волонтеры.

Кроме того, с их участием впервые за последние несколько лет в поселке организовали праздник ко Дню святого Николая, с торжественным открытием елки.

Также по приглашению администрации патриотическая молодежь приехала на праздник ко Дню святого Николая в садик.

"Маленькие застенчивые актеры пели, рассказывали стихи и играли в игры. Ну, а мы в свою очередь передали поздравления от Николая в виде сладких подарков. Кстати, праздник проходил в комнате, в которой совсем недавно мы сделали ремонт", - говорится в сообщении.

А 21 декабря добровольцы были приглашены на спектакль ко Дню святого Николая в общеобразовательную школу Золотого-4.

К тому же, как и раньше, ребята распределяют среди местного населения гуманитарную помощь, которая поступает из разных уголков Украины.

Напомним, 21 декабря Золотое-4 вновь оказалось под минометными обстрелами. Повреждены несколько частных жилых домов людей.

  • Золотое-4 находится в зоне "разведения".
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