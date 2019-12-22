22 декабря на фронте: один украинский военный погиб, еще один - ранен

22 декабря, 2019, 18:27

22 декабря на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, погиб один украинский военный, еще один был ранен

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Песками - из стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Красногоровки - из стрелкового оружия.

2 обстрела позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.