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Espreso.tvОбщество21 декабря на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь

21 декабря на фронте: с российской стороны - 6 обстрелов, с украинской - без потерь

иллюстративное. Боец "Кот" из морской пехоты. Приазовье
фото: facebook.com/pressjfo.news
21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном строительстве по ситуации в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 00:07 утра воскресенья, 22 декабря 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Россияне и наемники совершали обстрелы вблизи 4 населенных пунктов:

Крымское - из 120 мм минометов (выпущено 12 мин)

Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов;

Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, оккупанты обстрелял населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего поврежден жилой дом.

По официальным данным, вчера, 21 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ и Нацгвардии нет.

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