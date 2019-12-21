В Венесуэле в авиакатастрофе погибли 9 человек

21 декабря, 2019, 10:29

В результате авиакатастрофы частного самолета в Венесуэле погибли девять человек

Об этом со ссылкой на Infobae сообщает Укринформ .

Самолет Beechcraft 100 King Air разбился при посадке в 8 км от аэропорта Каракаса - Caracas Oscar Machado Zuloaga.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, причины аварии выясняются, но говорить о версии пока рано.