В Венесуэле в авиакатастрофе погибли 9 человек
21 декабря, 2019, 10:29
В результате авиакатастрофы частного самолета в Венесуэле погибли девять человек
Об этом со ссылкой на Infobae сообщает Укринформ .
Самолет Beechcraft 100 King Air разбился при посадке в 8 км от аэропорта Каракаса - Caracas Oscar Machado Zuloaga.
По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, причины аварии выясняются, но говорить о версии пока рано.
- Напомним, 10 декабря самолет ВВС Чили Lockheed C-130 Hercule с 38 людьми на борту разбился на пути в Антарктиду .
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