В России заявили о существовании в газовых соглашениях с Украиной тайного пункта
21 декабря, 2019, 19:31
Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил о существовании в протоколе договоренностей о транзите газа пункта о тарифах, который является коммерческой тайной
Об этом сообщает РБК-Украина .
По словам Козака, "Газпром" выдвинул НАК "Нафтогаз Украины" требование о размере оплаты услуг по организации транзита газа. Он напомнил, что украинский регулятор НКРЭКП до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня отвечает требованиям европейского законодательства.
"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за предоставление этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего, "Нафтогазу Украины", - сказал Козак.
- 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
- Кроме того, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
- В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
- НАК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будет требовать в Стокгольмском арбитраже от России компенсации за активы компании в оккупированном Крыму.
- Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России по газовым договоренностям.
- Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит российского газа Украине будет расти.
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