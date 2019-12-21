В России заявили о существовании в газовых соглашениях с Украиной тайного пункта

21 декабря, 2019, 19:31

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил о существовании в протоколе договоренностей о транзите газа пункта о тарифах, который является коммерческой тайной

Об этом сообщает РБК-Украина .

По словам Козака, "Газпром" выдвинул НАК "Нафтогаз Украины" требование о размере оплаты услуг по организации транзита газа. Он напомнил, что украинский регулятор НКРЭКП до конца года установит ставку транзита в соответствии с законодательством Украины, которое сегодня отвечает требованиям европейского законодательства.

"Но нас сегодня это уже не интересует. Это будет проблема "Нафтогаза". Мы "Нафтогазу" сказали, сколько мы будем готовы ему компенсировать за предоставление этой услуги, но нас тариф не беспокоит. Сколько - я не хочу открывать коммерческую тайну, прежде всего, "Нафтогазу Украины", - сказал Козак.