В результате ДТП в Киеве салон грузовика насквозь пронзило отбойником
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Голосеевском районе произошло ужасное ДТП, в котором чудом люди остались живы. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, грузовой автомобиль ГАЗель двигался по Столичному шоссе от Конча-Заспы в направлении Надднепрянского шоссе. По неизвестным точно причинам водитель грузовика не справился с управлением и въехал в отбойник, разделяющий направления движения.
В результате наезда часть отбойника проткнула машину вместе с водителем насквозь. Труба ограждения пробила водителю ногу и для того, чтобы его освободить пришлось вызвать спасателей.
Бойцы ГСЧС по приезду деблокировали руководителя и передали пострадавшего медикам. Также госпитализировали и пассажира ГАЗели. На Столичном шоссе в результате аварии образовалась пробка в несколько километров.
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