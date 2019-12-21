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Espreso.tvКриминалВ результате ДТП в Киеве салон грузовика насквозь пронзило отбойником

В результате ДТП в Киеве салон грузовика насквозь пронзило отбойником

В Голосеевском районе столицы грузовик въехал в отбойник, фрагмент которого насквозь проткнул салон авто

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, в Голосеевском районе произошло ужасное ДТП, в котором чудом люди остались живы. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, грузовой автомобиль ГАЗель двигался по Столичному шоссе от Конча-Заспы в направлении Надднепрянского шоссе. По неизвестным точно причинам водитель грузовика не справился с управлением и въехал в отбойник, разделяющий направления движения.

В результате наезда часть отбойника проткнула машину вместе с водителем насквозь. Труба ограждения пробила водителю ногу и для того, чтобы его освободить пришлось вызвать спасателей.

Бойцы ГСЧС по приезду деблокировали руководителя и передали пострадавшего медикам. Также госпитализировали и пассажира ГАЗели. На Столичном шоссе в результате аварии образовалась пробка в несколько километров.

 

 

 

 

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