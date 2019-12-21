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Espreso.tvОбществоВ "зекоманде" обещали навести порядок с янтарем, а сами опять "сделали" местное самоуправление, - Ганущин

В "зекоманде" обещали навести порядок с янтарем, а сами опять "сделали" местное самоуправление, - Ганущин


фото: lvivoblrada.gov.ua
Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заявил, что народные депутаты от "Слуги народа" лишили местные советы полномочий о предоставлении недр в пользование

Об этом Ганущин написал в facebook.

"Шулера от "зекоманды"! Говорили наведут порядок с янтарем, а сами взяли и опять" сделали "местное самоуправление. В проголосованный законопроект под номером 2240" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря ", потихоньку включили норму, которая изымает из полномочий местных советов согласовании предоставления недр в пользование в части полезных ископаемых общегосударственного значения ", - написал Ганущин.

 

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