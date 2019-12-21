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Espreso.tvОбществоУкраина отказалась от прямых поставок российского газа

Украина отказалась от прямых поставок российского газа


фото: ukrinform.ua
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что новое газовое соглашение не предусматривает прямых поставок в Украину российского газа

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам Оржель, пакетное соглашение между Украиной и Россией, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Этот пункт был исключен из протокола.

"Вы увидите в протоколе, что если поставки потенциально и будут осуществляться, только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - сказал Оржель.

Министр подчеркнул, что для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".

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