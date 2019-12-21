Украина отказалась от прямых поставок российского газа
21 декабря, 2019, 20:12
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что новое газовое соглашение не предусматривает прямых поставок в Украину российского газа
Об этом сообщает РБК-Украина.
По словам Оржель, пакетное соглашение между Украиной и Россией, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Этот пункт был исключен из протокола.
"Вы увидите в протоколе, что если поставки потенциально и будут осуществляться, только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - сказал Оржель.
Министр подчеркнул, что для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".
- 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
- Кроме этого, Оржель заявил, что Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года.
- Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что контракт о транзите газа с Россией будет подписан до конца следующей недели .
- В то же время, по новым договоренностям о транзите газа, "Нафтогаз Украины" отзовет судебные иски против "Газпрома".
- Кабинет министров обнародовал протокол встречи представителей ЕС, Украины и России по газовым договоренностям.
- Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа Украине будет расти.
- Вице-премьер министр России Дмитрий Козак заявил на существование в протоколе договоренностей о транзите газа пункта о тарифах, который является коммерческой тайной .
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