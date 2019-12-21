Укравтодор получит дополнительные 20 млрд грн на ремонт дорог
Об этом Кубраков написал в facebook.
"На сегодняшний день в Дорожном фонде предусмотрено 38 млрд грн на ремонт, строительство и эксплуатацию дорог. Из этих денег 31,5 млрд отведено на ремонтно-строительные работы. И каждый, кто более или менее разбирается в теме, знает, что таких сумм, мягко говоря, недостаточно чтобы привести в порядок проблемные участки в разных уголках страны ", - написал Кубраков.
По его словам, Укравтодор совместно с Кабмином и Минфином нашел возможность увеличить бюджет на ремонт и строительство дорог почти 20 млрд.
"Что нужно для того, чтобы получить эти деньги? В Верховной Раде зарегистрированы 2 разработанных нами законопроекта - номер 2661 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" и номер 2660 "О внесении изменений в Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год", - отметил Кубраков.
- Напомним, 11 декабря Укравтодор начал сотрудничество с навигационной системой Waze, которая собирает данные водителей о состоянии покрытия, авариях или погодных условиях на дорогах Украины онлайн.
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