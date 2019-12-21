Сегодня каждый - победитель: ЕС приветствует договоренность Украины и России о транзите газа

21 декабря, 2019, 10:49

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал подписанный Украиной и Россией протокол по транзиту газа выгодным для всех сторон

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - говорится в заявлении Шефчовича.

Кроме Шефчовича протокол подписали глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Шефчович одобрил усилия России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, а также высоко оценил поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра энергетики Германии Петера Альтмаера.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями", - убежден Шефчович.

По его словам, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны.

"Вместе с тем Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании успешного энергетического рынка", - отметил Шефчович.