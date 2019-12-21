Сегодня каждый - победитель: ЕС приветствует договоренность Украины и России о транзите газа
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - говорится в заявлении Шефчовича.
Кроме Шефчовича протокол подписали глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Шефчович одобрил усилия России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, а также высоко оценил поддержку канцлера ФРГ Ангелы Меркель и министра энергетики Германии Петера Альтмаера.
"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями", - убежден Шефчович.
По его словам, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны.
"Вместе с тем Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании успешного энергетического рынка", - отметил Шефчович.
- 19 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулирования претензий.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цена на газ для населения будет уменьшена , если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
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